Украина под массированной атакой: взрывы в Днепре и Харькове, в Киеве тревога

В Киеве и Киевской области объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки беспилотников. Также под угрозой - восточные, южные и южные области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОГА Владислава Гайваненко и Воздушные силы ВСУ в Telegram.
Воздушную тревогу в Киеве объявили около 23:00.
До этого сигналы тревоги звучали в восточных, южных, южных и частично центральных областях Украины.
Карта воздушных тревог сейчас имеет такой вид:
На фоне "дроновой опасности" глава Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко сообщил о взрывах в Днепре.
"Днепр. Громко. До отбоя тревоги прошу находиться в укрытиях", - написал он.
Местные паблики также сообщают о звуках новых взрывов в Харькове.
Обновлено в 23:35
Мониторинговые Telegram-каналы сообщают, что в 23:30 враг поднял стратегическую авиацию, что повышает угрозу атаки ракетами х-101.
Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко написал: "Максимальное внимание к тревогам".
Обновлено в 00:35
В Киеве слышны взрывы, сообщает "Суспільне".
Первые взрывы раздавались в Харькове около 20:30. Тогда Воздушные силы заявили, что по Харьковской области запустили управляемые авиабомбы.
Начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко написал о том, что оккупанты ударили по энергетической инфраструктуре Харьковской области. Вследствие этого у бытовых потребителей могут наблюдаться резкие перепады напряжения.
Позже глава Харьковской ОГА Олег Синегубов заявил, что российские оккупанты, по предварительной информации, ударили по Немышлянскому району Харькова управляемой авиабомбой.
В Салтовском районе Харькова после удара повреждены окна жилой многоэтажки.