Украина под массированной атакой: взрывы в Днепре и Харькове, в Киеве тревога

Иллюстративное фото: на месте ударов в Харькове работают спасатели (facebook.com/DSNSCV)
Автор: Марина Балабан

В Киеве и Киевской области объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки беспилотников. Также под угрозой - восточные, южные и южные области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОГА Владислава Гайваненко и Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Воздушную тревогу в Киеве объявили около 23:00.

До этого сигналы тревоги звучали в восточных, южных, южных и частично центральных областях Украины.

Карта воздушных тревог сейчас имеет такой вид:

На фоне "дроновой опасности" глава Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко сообщил о взрывах в Днепре.

"Днепр. Громко. До отбоя тревоги прошу находиться в укрытиях", - написал он.

Местные паблики также сообщают о звуках новых взрывов в Харькове.

Обновлено в 23:35

Мониторинговые Telegram-каналы сообщают, что в 23:30 враг поднял стратегическую авиацию, что повышает угрозу атаки ракетами х-101.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко написал: "Максимальное внимание к тревогам".

Обновлено в 00:35

В Киеве слышны взрывы, сообщает "Суспільне".

 

Взрывы в Харькове 28 ноября

Первые взрывы раздавались в Харькове около 20:30. Тогда Воздушные силы заявили, что по Харьковской области запустили управляемые авиабомбы.

Начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко написал о том, что оккупанты ударили по энергетической инфраструктуре Харьковской области. Вследствие этого у бытовых потребителей могут наблюдаться резкие перепады напряжения.

Позже глава Харьковской ОГА Олег Синегубов заявил, что российские оккупанты, по предварительной информации, ударили по Немышлянскому району Харькова управляемой авиабомбой.

В Салтовском районе Харькова после удара повреждены окна жилой многоэтажки.

