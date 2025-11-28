Украина под массированной атакой: взрывы в Днепре и Харькове, в Киеве тревога

Взрывы в Харькове 28 ноября

Первые взрывы раздавались в Харькове около 20:30. Тогда Воздушные силы заявили, что по Харьковской области запустили управляемые авиабомбы.

Начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко написал о том, что оккупанты ударили по энергетической инфраструктуре Харьковской области. Вследствие этого у бытовых потребителей могут наблюдаться резкие перепады напряжения.

Позже глава Харьковской ОГА Олег Синегубов заявил, что российские оккупанты, по предварительной информации, ударили по Немышлянскому району Харькова управляемой авиабомбой.

В Салтовском районе Харькова после удара повреждены окна жилой многоэтажки.