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Україна під масованим ударом: що відомо на цю мить

Фото: Україна під ударом, окупанти випустили ракети з бомбардувальників Ту-95 (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська після вечірньої атаки "Шахедів" взялися масовано обстрілювати Україну зі стратегічної авіації. Відомо про "прильоти" ракет по Харкову, а у Львові про влучання дронів, також пролунали вибухи у Києві та Дніпрі.

РБК-Україна в матеріалі нижче зібрало все, що відомо про масовану атаку на цю мить.

Коротко про головне

  • В Одесі пізно ввечері внаслідок атаки "Шахедів" пошкоджено одну з багатоповерхівок. Пожежу було ліквідовано.
  • Львівську область атакували щонайменше 10 "Шахедів". Є загоряння на обʼєкті критичної інфраструктури у Львові. 
  • Харків опинився під масованим ударом. Росіяни атакували двома видами ракет - С-300 та Х-22. Зараз відомо про щонайменше 8 прильотів по місту, є проблеми з подачею електрики для транспорту. Вибухи в Харкові тривають.
  • У Сумській області ворог завдав, попередньо, ракетний удар по Конотопу. Відомо про трьох травмованих, пошкоджено багатоквартирний будинок, станцію технічного обслуговування авто. Сталось загоряння автомобіля.
  • У Києві, Дніпрі, Одесі лунають вибухи.

Наразі продовжується атака росіян крилатими ракетами. По всій країні триває небезпека.

Фото: мапа повітряних тривог станом на 07:52

Чим атакують росіяни?

 

Новина доповнюється...

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