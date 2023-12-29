Украина под массированным ударом: что известно на этот момент

Российские войска после вечерней атаки "Шахедов" принялись массированно обстреливать Украину из стратегической авиации. Известно о "прилетах" ракет по Харькову, а во Львове еще и о попадании дронов, также есть последствия в Киеве, Днепре, Одессе и Конотопе.
РБК-Украина в материале ниже собрало все, что известно о массированной атаке на этот момент.
В настоящее время продолжается атака россиян крылатыми ракетами. По всей стране идет опасность.
Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 07:52
Киев
В Киеве после взрывов мэр Виталий Кличко сообщил об интенсивной работе ПВО.
По данным КГВА, зафиксировано падение обломков в Подольском и Святошинском районах столицы. Предварительно есть возгорание жилого многоэтажного дома. Информация уточняется.
Впоследствии Кличко сообщил, что в Подольском районе горит складское помещение, а в КГВА проинформировали о раненых.
По последним данным известно о пяти пострадавших в столице. В Подольском районе двоим мужчинам медики оказали помощь на месте. Одного пострадавшего госпитализировали в Святошинском районе и двоих - в Шевченковском.
Также взрывом повреждено здание станции метро "Лукьяновская". Станция работает как укрытие. Поезда проследуют станцию без остановки.
Кличко сообщил уже о 7 госпитализированных в столице.
По словам мэра города, 5 из них - в Шевченковском районе. Медики работают на месте вызова.
Харьков
Предварительно Харьков обстреливали двумя видами ракет - С-300 и Х-22. Известно о трех волнах атак по городу, который массированно обстреливают оккупанты.
Предварительно есть прилеты по Киевскому и Холодногорскому районам, но информация уточняется. Также в городе есть определенные проблемы с подачей электричества для транспорта. Пока же задействовали троллейбусы на автономном ходу.
По словам начальника ГУНП Украины в Харьковской области Владимира Тимошко, в Харькове оккупанты повредили здание больницы в Киевском районе.
Сейчас известно о по меньшей мере 8 раненых в городе, а также один погибший - это мужчина 35 лет.
В городе насчитали 22 "прилета". Зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры города: медицинское учреждение, склады, гражданские предприятия.
Днепр
В Днепре сообщалось о ряде взрывов. По данным СМИ, при атаке в нескольких районах города произошли пожары, а также горит один из торговых центров.
Конотоп
В Сумской области враг нанес предварительно ракетный удар по Конотопу.
В результате обстрела травмированы три человека, поврежден многоквартирный дом, СТО. Произошло возгорание автомобиля.
Львов
Еще во время поздней вечерней атаки, предварительно, более 10 "Шахедов" атаковали Львовскую область. В результате чего произошло возгорание на объекте критической инфраструктуры во Львове.
Позже, уже во время атаки ракет, во Львове раздались взрывы.
По предварительной информации от ОВА, есть попадание в жилой дом во Львове и пострадавшие.
В одном из лицеев города начался пожар. Вероятно - из-за падения обломков ракеты.
Одесса
В результате падения обломков сбитого силами ПВО дрона повреждения получила многоэтажка в Одессе, вспыхнул пожар, сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
Впоследствии в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что спасатели оперативно ликвидировали пожар. Пострадавших нет, жильцам дома была оказана психологическая помощь.
Мэр города Борис Филатов сообщил о погибших и пострадавших в результате атаки, но подробностей не привел.
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Напомним, что атака Украины началась с налета "Шахедов". По данным Генштаба ВСУ, силы ПВО сбили 18 из 22 дронов, которые враг применил за прошедшие сутки поздно вечером.
После чего уже в текущие сутки российские оккупанты начали ракетные и авиационные удары по Украине. Сначала враг запускал ракеты Х-22. Позже Россия использовала Ту-95 для массированной ракетной атаки по Украине (благодаря которым агрессор может выпускать крылатые ракеты Х-101, Х-555). Кроме того, стало известно, что враг поднял в воздух МиГ-31К, который может нести аэробалистические ракеты "Кинжал".
К слову, в последний раз враг атаковал Украину с использованием бомбардировщиков Ту-95 8 декабря 2023 года. Россия сделала это после паузы в 79 дней. Под прицелом оказалась столица также враг попал в инфраструктурный объект в Днепропетровской области.
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