Украина под массированным ударом: что известно на этот момент

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В Одессе поздно вечером в результате атаки "Шахедов" повреждена одна из многоэтажек. Пожар был ликвидирован.

поздно вечером в результате атаки "Шахедов" повреждена одна из многоэтажек. Пожар был ликвидирован. Львовскую область атаковали не менее 10 "Шахедов". Есть возгорание на объекте критической инфраструктуры во Львове.

атаковали не менее 10 "Шахедов". Есть возгорание на объекте критической инфраструктуры во Харьков оказался под массированным ударом. Россияне атаковали двумя видами ракет - С-300 и Х-22. Сейчас известно о минимум 8 прилетах по городу, есть проблемы с подачей электричества для транспорта. Взрывы в Харькове продолжаются.

оказался под массированным ударом. Россияне атаковали двумя видами ракет - С-300 и Х-22. Сейчас известно о минимум 8 прилетах по городу, есть проблемы с подачей электричества для транспорта. Взрывы в Харькове продолжаются. В Сумской области враг нанес предварительно ракетный удар по Конотопу. Известно о трех травмированных, поврежден многоквартирный дом, станция технического обслуживания авто. Произошло возгорание автомобиля.

враг нанес предварительно ракетный удар по Известно о трех травмированных, поврежден многоквартирный дом, станция технического обслуживания авто. Произошло возгорание автомобиля. В Киеве, Днепре, Одессе раздаются взрывы.

В настоящее время продолжается атака россиян крылатыми ракетами. По всей стране идет опасность.

Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 07:52

Что известно о последствиях

Киев

В Киеве после взрывов мэр Виталий Кличко сообщил об интенсивной работе ПВО.

По данным КГВА, зафиксировано падение обломков в Подольском и Святошинском районах столицы. Предварительно есть возгорание жилого многоэтажного дома. Информация уточняется.

Впоследствии Кличко сообщил, что в Подольском районе горит складское помещение, а в КГВА проинформировали о раненых.

По последним данным известно о пяти пострадавших в столице. В Подольском районе двоим мужчинам медики оказали помощь на месте. Одного пострадавшего госпитализировали в Святошинском районе и двоих - в Шевченковском.

Также взрывом повреждено здание станции метро "Лукьяновская". Станция работает как укрытие. Поезда проследуют станцию без остановки.

Кличко сообщил уже о 7 госпитализированных в столице.

По словам мэра города, 5 из них - в Шевченковском районе. Медики работают на месте вызова.

Харьков

Предварительно Харьков обстреливали двумя видами ракет - С-300 и Х-22. Известно о трех волнах атак по городу, который массированно обстреливают оккупанты.

Предварительно есть прилеты по Киевскому и Холодногорскому районам, но информация уточняется. Также в городе есть определенные проблемы с подачей электричества для транспорта. Пока же задействовали троллейбусы на автономном ходу.

По словам начальника ГУНП Украины в Харьковской области Владимира Тимошко, в Харькове оккупанты повредили здание больницы в Киевском районе.

Сейчас известно о по меньшей мере 8 раненых в городе, а также один погибший - это мужчина 35 лет.

В городе насчитали 22 "прилета". Зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры города: медицинское учреждение, склады, гражданские предприятия.

Днепр

В Днепре сообщалось о ряде взрывов. По данным СМИ, при атаке в нескольких районах города произошли пожары, а также горит один из торговых центров.

Конотоп

В Сумской области враг нанес предварительно ракетный удар по Конотопу.

В результате обстрела травмированы три человека, поврежден многоквартирный дом, СТО. Произошло возгорание автомобиля.

Львов

Еще во время поздней вечерней атаки, предварительно, более 10 "Шахедов" атаковали Львовскую область. В результате чего произошло возгорание на объекте критической инфраструктуры во Львове.

Позже, уже во время атаки ракет, во Львове раздались взрывы.

По предварительной информации от ОВА, есть попадание в жилой дом во Львове и пострадавшие.

В одном из лицеев города начался пожар. Вероятно - из-за падения обломков ракеты.

Одесса

В результате падения обломков сбитого силами ПВО дрона повреждения получила многоэтажка в Одессе, вспыхнул пожар, сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Впоследствии в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что спасатели оперативно ликвидировали пожар. Пострадавших нет, жильцам дома была оказана психологическая помощь.

Мэр города Борис Филатов сообщил о погибших и пострадавших в результате атаки, но подробностей не привел.

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Чем атаковали Россияне

Напомним, что атака Украины началась с налета "Шахедов". По данным Генштаба ВСУ, силы ПВО сбили 18 из 22 дронов, которые враг применил за прошедшие сутки поздно вечером.

После чего уже в текущие сутки российские оккупанты начали ракетные и авиационные удары по Украине. Сначала враг запускал ракеты Х-22. Позже Россия использовала Ту-95 для массированной ракетной атаки по Украине (благодаря которым агрессор может выпускать крылатые ракеты Х-101, Х-555). Кроме того, стало известно, что враг поднял в воздух МиГ-31К, который может нести аэробалистические ракеты "Кинжал".

К слову, в последний раз враг атаковал Украину с использованием бомбардировщиков Ту-95 8 декабря 2023 года. Россия сделала это после паузы в 79 дней. Под прицелом оказалась столица также враг попал в инфраструктурный объект в Днепропетровской области.

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