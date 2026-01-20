Україна під час нічної атаки використала ракет ППО на 80 млн євро, - Зеленський

Зеленський, відповідаючи на питання журналіста про поставки ППО від партнерів і реакцію президента США Дональда Трампа на нічний обстріл, зазначив, що важко спрогнозувати реакцію Білого дому.

"Про реакцію мені складно зараз сказати. Ми знаємо загальну реакцію, що Америка і президент Трамп хочуть закінчити цю війну. А щодо останньої атаки, ми з ним ще не спілкувалися", - заявив президент України.

За його словами, Україна нещодавно отримала кілька важливих пакетів допомоги від партнерів з ракетами для систем ППО.

"Наприклад, сьогоднішня атака росіян коштувала для нас – це тільки вартість ракет – біля 80 млн євро. Уявіть собі, це вартість цих ракет. І кожного дня ми робимо все, і я роблю все, щоб ми отримували відповідні ракети, відповідний захист для людей", - додав Зеленський.

Він також зазначив, що Україна у ході війни передусім втрачає людей, але також дуже складно знаходити ці ракети, дуже складно знаходити гроші на ці ракети.

"Це дуже дороговартісна російська розкіш – війна. А для нас це великі втрати", - додав глава держави.