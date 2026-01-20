UA

Україна під час нічної атаки використала ракет ППО на 80 млн євро, - Зеленський

Фото: Україна під час нічної атаки використала ракет ППО на 80 млн євро (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Україна лише під час сьогоднішньої комбінованої атаки РФ використала ракет для комплексів ППО приблизно на 80 млн євро.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на питання журналістів.

Зеленський, відповідаючи на питання журналіста про поставки ППО від партнерів і реакцію президента США Дональда Трампа на нічний обстріл, зазначив, що важко спрогнозувати реакцію Білого дому.

"Про реакцію мені складно зараз сказати.  Ми знаємо загальну реакцію, що Америка і президент Трамп хочуть закінчити цю війну. А щодо останньої атаки, ми з ним ще не спілкувалися", - заявив президент України.

За його словами, Україна нещодавно отримала кілька важливих пакетів допомоги від партнерів з ракетами для систем ППО.

"Наприклад, сьогоднішня атака росіян коштувала для нас – це тільки вартість ракет – біля 80 млн євро. Уявіть собі, це вартість цих ракет. І кожного дня ми робимо все, і я роблю все, щоб ми отримували відповідні ракети, відповідний захист для людей", - додав Зеленський.

Він також зазначив, що Україна у ході війни передусім втрачає людей, але також дуже складно знаходити ці ракети, дуже складно знаходити гроші на ці ракети.

"Це дуже дороговартісна російська розкіш – війна. А для нас це великі втрати", - додав глава держави.

Комбінований удар по Україні 20 січня

У ніч на 20 січня Росія вкотре завдала удару по Києву, застосувавши балістичні ракети та безпілотники.

Як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, впродовж ночі противник випустив по території України сотні дронів і ракети різних типів, зокрема "Циркон", С-300 та "Іскандер". Основний удар припав на Київщину.

Станом на ранок у Києві без теплопостачання залишаються 5 635 багатоквартирних будинків, а водопостачання відсутнє на всьому лівому березі міста. Також повідомляється про одну постраждалу в Дніпровському районі, яку доправили до лікарні.

Крім того, в ніч на 20 січня під ударом опинилася й Київська область. Унаслідок атаки загинув 50-річний чоловік, а також були пошкоджені автозаправні станції.

Більше подробиць про комбінований удар ворога в ніч на 20 січня – у матеріалі РБК-Україна.

