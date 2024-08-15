Україна під атакою "Шахедів": у яких областях вже помітили російські дрони

Російські окупанти сьогодні, 15 серпня, запустили свої ударні дрони "Шахед" по Україні. Наразі відомо, що вони летять з півночі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.
За даними Повітряних сил, ворожі дрони-камікадзе вже фіксують у Сумській області. Вони рухаються у напрямку Полтавської області.
Військові Повітряних сил повідомили, що ворожі дрони вже в передмісті Полтави.
Нагадаємо, що сьогодні ввечері під час повітряної тривоги в Сумах пролунали вибухи.
Зауважимо, що минулої ночі російська армія вчергове атакувала Україну. Ворог випустив по Україні 29 "Шахедів" та три керовані авіаційні ракети Х-59.
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