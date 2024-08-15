Украина под атакой "Шахедов": в каких областях уже заметили российские дроны

Напомним, что сегодня вечером во время воздушной тревоги в Сумах раздались взрывы.

Заметим, что минувшей ночью российская армия в очередной раз атаковала Украину. Враг выпустил по Украине 29 "Шахедов" и три управляемые авиационные ракеты Х-59.

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