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У Сумах пролунали вибухи

Суми, Україна, Четвер 15 серпня 2024 22:00
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У Сумах пролунали вибухи Фото: у Сумах пролунали вибухи (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

У Сумах ввечері 15 серпня пролунали вибухи. В області оголошена повітряна тривога на тлі ракетної загрози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" та Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Зазначимо, наразі відомо про два вибухи. Офіційної інформації щодо причин та наслідків вибухів поки що немає.

У Повітряних силах повідомили, що росіяни запустили дві ракети у напрямку Сум.

Також спостерігається рух ударних безпілотників через Сумську область.

Обстріл України 15 серпня

Нагадаємо, цієї ночі російська армія вчергове атакувала Україну. Загарбники випустили по Україні 29 "Шахедів", а також три керовані авіаційні ракети Х-59. Українські захисники знищили всі ворожі дрони.

ППО працювала у Миколаївській, Черкаській, Кіровоградській, Херсонській, Запорізькій, Сумській, Чернігівській та Київській областях.

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