Україна переживе зиму, якщо США продадуть 5% своїх ракет до Patriot, - Зеленський

За словами глави держави, однієї десятої частини нинішніх запасів ракет Patriot було б достатньо, щоб збити всю балістику РФ, а 5% вистачить, щоб країна прожила зиму.

"Цього року у нас у два з половиною рази менше перехоплювачів, ніж було в 2025 році. У Росії вдвічі більше балістичних ракет на місяць, ніж було раніше... Якщо США продадуть нам 5%, ми переживемо зиму і врятуємо життя людей. Якщо вони зможуть продати нам 10%, ми знищимо всі балістичні ракети Росії. У мене є 1%", - сказав президент.

Також Зеленський відкрив завісу таємниці, як щодня докладає зусиль, щоб забезпечити Україну якомога більшою кількістю ракет-перехоплювачів. Йдеться про величезну кількість дзвінків.

"Ось чим я живу щодня: від 1% до 5%. Бувають місяці, мільйони телефонних дзвінків... Я намагаюся обміняти щось на ракети... Я роблю речі, якими навіть не можу поділитися. Це не означає, що це поза законом. Але я не можу про це говорити", - розповів глава держави.

Також президент додав, що на даний момент, як і раніше, залишаються сумніви щодо того, як буде реалізовано обіцянку президента США Дональда Трампа дозволити Україні створювати власні ракети Patriot.

"Сподіваюся, мені це вдасться. У мене зараз немає і 5%, і такого визнання немає. І це для мене великий виклик, один із найбільших, з якими я зіткнувся від початку цієї війни", - резюмував він.