Україна пережила повномасштабне вторгнення і переможе у війні, - Кулеба

Міністр під час підходу ЗМІ у штаб-квартирі ООН нагадав, що два роки тому цього дня деякі люди не вірили експертам та дипломатам, що Україна вистоїть перед російським повномасштабним вторгненням.

Зараз деякі люди так само не вірять, що наша країна може перемогти в цій війні, додав Кулеба.

"Вони припустилися помилки одного разу і припустяться помилки знову. Україна пережила повномасштабне вторгнення і переможе у війні. І якщо ми діятимемо разом - це відбудеться якомога швидше", - підкреслив глава українського МЗС.

Річниця повномасштабного вторгнення

Нагадаємо, завтра, 24 лютого, пройде рівно 2 роки з моменту повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну.

Як розповів прессекретар президента України Сергій Никифоров, цього дня планується багато візитів іноземних лідерів до Києва.

Також він додав, що у зв'язку з візитами "очікуються практичні результати".

За його словами, президент Володимир Зеленський 25 лютого проведе пресконференцію