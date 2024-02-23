RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина пережила полномасштабное вторжение и победит в войне, - Кулеба

Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украина смогла пережить полномасштабное вторжение российских оккупантов и победит в войне над страной-агрессором.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Украины в Telegram.

Министр во время подхода СМИ в штаб-квартире ООН напомнил, что два года назад в этот день некоторые люди не верили экспертам и дипломатам, что Украина выстоит перед российским полномасштабным вторжением.

Сейчас же некоторые люди так же не верят, что наша страна может победить в этой войне, добавил Кулеба. 

"Они допустили ошибку однажды и допустят ошибку снова. Украина пережила полномасштабное вторжение и победит в войне. И если мы будем действовать вместе - это произойдет как можно скорее", - подчеркнул глава украинского МИД. 

Годовщина полномасштабного вторжения

Напомним, завтра, 24 февраля, пройдет ровно 2 года с момента полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину. 

Как рассказал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, в этот день планируется много визитов иностранных лидеров в Киев

Также он добавил, что в связи с визитами "ожидаются практические результаты". 

По его словам, президент Владимир Зеленский 25 февраля проведет пресс-конференцию 

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МИД УкраиныДмитрий КулебаВойна России против Украины