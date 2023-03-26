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Україна перейшла на літній час, стрілки перевели на годину вперед

Фото: Україна перейшла на літній час (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Цієї ночі, 26 березня о 03:00 Україна перейшла на літній час. Всі годинники в країні перевели на годину вперед.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на відповідну постанову уряду.

Зазвичай в Україні на літній час перехід відбувається в останню неділю березня. Цього року перехід припав саме на ніч з 25 на 26 березня. Повернення на зимовий час відбувається в останню неділю жовтня о 4:00 ранку. Тоді ж годинник переводять на годину назад відповідно.

Попри те, що на роботу доведеться вставати дещо раніше, зазвичай збільшення світлового дня сприяє легшому пробудженню зранку.

Варто додати, що власникам смартфонів або ж сучасних гаджетів не варто перейматись, оскільки їх пристрої ймовірно автоматично "перевели стрілки". Водночас кнопкові телефони й механічні годинники доведеться переводити вручну.

Також згідно з заявою "Укрзалізниці", відсьогодні час відправлення та прибуття поїздів у квитках вказується вже з урахуванням переведення стрілок годинника.

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