Україна перервала серію невдач зі збірною Італії, але не здобула пряму путівку на Євро-2024

Євро-2024, кваліфікація, група C, 10-й тур

Україна – Італія – 0:0

Керманич "синьо-жовтих" Сергій Ребров підготував тактичні сюрпризи для Лучано Спаллетті. Зокрема, в старті української збірної з'явився центрбек Сваток, який замінив Матвієнка. Окрім того, в оборонній фазі господарі перебудовувалися на 5-4-1 із Зінченком у ролі лівого оборонця.

Перші хвилини ознаменувалися хаосом. Італійці намагалися грати першим номером, але перший напівмомент створила Україна. Це Циганков наважився пробити з-за меж штрафного майданчика – в руки Доннаруммі. "Скуадра Адзурра" відповіла ударом К'єзи вище воріт.

Згодом стався ще один обмін змарнованими нагодами. Українець Судаков змістився до центру та класно пробив низом у дальній кут, але кіпер гостей зумів скластися, щоб парирувати м'яч. Натомість Барелла з відскоку намагався поцілити в дев'ятку – сейв Трубіна.

Здебільшого ж гострота біля воріт збірної України виникала після стандартів. Ді Лоренцо в середині тайму лише дивом не влучив у кут після навісу Дімарко. А стовідсотковий момент на 29-й хвилині не використав Фраттезі. Хавбек вискочив на побачення з Трубіним після розрізної передачі К'єзи, але дуель воротарю програв.

Загалом же в першій половині "синьо-жовті" вразили організованістю. Забарний, Сваток і Миколенко не цуралися кидатися під удари італійців, Мудрик і Циганков активно відпрацьовували в обороні, а Зінченко з лівого оборонця при виході в атаку перетворювався в плеймейкера.

Неприємні хвилини всім цим хлопцям довелося пережити і на старті другої 45-хвилинки. Збірна Італії полетіла вперед, щоб убезпечитися від нервової кінцівки зустрічі. Утім, злагоджена оборона команди Реброва не здригнулася. І поступово українці змогли відсунути епіцентр подій подалі від власних воріт.

А на 65-й хвилині раптово виник гольовий момент у "синьо-жовтих". Конопля ввів м'яч із-за бокової, а після неузгоджених дій Доннарумми та італійських оборонців сфера опинилася на дальному куті воротарського. Мудрик вирішив бити з гострого кута, але голкіпер вчасно зменшив кут обстрілу та відбив м'яч на кутовий.

Далі головна боротьба розгорнулася між двома штрафними майданчиками. Побільшало тактичних фолів із боку обох команд, а тренерські штаби намагалися внести корективи замінами. Ребров на фінальні хвилини випустив свіжих Зубкова та Сікана в атаку. А ще Маліновського для пострілів із дистанції та Тимчика з Піхальонком.

Утім, запам'яталися "синьо-жовті" у фінальні хвилини хіба що нескладним ударом Судакова метрів із 25-ти, з яким впорався Доннарумма. Хоча в доданий арбітром час збірна України цілком могла розраховувати на пенальті – Ачербі не зіграв у м'яч у боротьбі з Мудриком, але рефері, вочевидь, вирішив, що вінгер "Челсі" переграв з артистизмом.

Зрештою, голів глядачі на "БайАрені" так і не побачили. Отже, Італія за рівної кількості очок випередила українців і завоювала другу путівку на Євро-2024 від групи C. Натомість "синьо-жовті" ще зможуть позмагатися за місце на чемпіонаті в плей-офф Ліги націй навесні. Жеребкування цих матчів відбудеться 23 листопада.