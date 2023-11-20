Украина прервала серию неудач со сборной Италии, но не завоевала прямую путевку на Евро-2024

Евро-2024, квалификация, группа C, 10-й тур

Украина – Италия – 0:0

Наставник "сине-желтых" Сергей Ребров подготовил тактические сюрпризы для Лучано Спаллетти. В частности, в старте украинской сборной появился центрбек Сваток, заменивший Матвиенко. Кроме того, в оборонной фазе хозяева перестраивались на 5-4-1 с Зинченко в роли левого защитника.

Первые минуты ознаменовались хаосом. Итальянцы пытались играть первым номером, но первый полумомент создала Украина. Это Цыганков решился пробить из-за пределов штрафной – в руки Доннарумме. "Скуадра Адзурра" ответила ударом Кьезы выше ворот.

Впоследствии произошел еще один обмен упущенными возможностями. Украинец Судаков сместился в центр и классно пробил низом в дальний угол, но кипер гостей сумел сложиться, чтобы парировать мяч. В свою очередь Барелла с отскока пытался попасть в девятку – сэйв Трубина.

В основном острота у ворот сборной Украины возникала после стандартов. Ди Лоренцо в середине тайма лишь чудом не попал в угол после навеса Димарко. А стопроцентный момент на 29-й минуте не использовал Фраттези. Хавбек выскочил на свидание с Трубиным после разрезной передачи Кьезы, но дуэль вратарю проиграл.

В целом в первой половине "сине-желтые" поразили организованностью. Забарный, Сваток и Миколенко не сторонились бросаться под удары итальянцев, Мудрик и Цыганков активно отрабатывали в обороне, а Зинченко с левого защитника при выходе в атаку превращался в плеймейкера.

Неприятные минуты всем этим ребятам пришлось пережить и на старте второй 45-минутки. Сборная Италии полетела вперед, чтобы уберечься от нервной концовки встречи. Впрочем, слаженная оборона команды Реброва не дрогнула. И постепенно украинцы смогли отодвинуть эпицентр событий подальше от собственных ворот.

А на 65-й минуте внезапно возник голевой момент у "сине-желтых". Конопля ввел мяч из-за боковой, а после несогласованных действий Доннаруммы и итальянских защитников сфера оказалась на дальнем углу вратарского. Мудрик решил бить с острого угла, но голкипер вовремя сократил угол обстрела и отбил мяч на угловой.

Дальше главная борьба развернулась между двумя штрафными площадками. Увеличилось количество тактических фолов со стороны обеих команд, а тренерские штабы пытались внести коррективы заменами. Ребров на финальные минуты выпустил свежих Зубкова и Сикана в атаку. А еще Малиновского для выстрелов с дистанции и Тымчика с Пихаленком.

Впрочем, запомнились "сине-желтые" в финальные минуты разве что несложным ударом Судакова метров с 25-ти, с которым справился Доннарумма. Хотя в добавленное арбитром время сборная Украины вполне могла рассчитывать на пенальти – Ачерби не сыграл в мяч в борьбе с Мудриком, но рефери, очевидно, решил, что вингер "Челси" переиграл с артистизмом.

В конце концов голов зрители на "БайАрене" так и не увидели. Итак, Италия при равном количестве очков опередила украинцев и завоевала вторую путевку на Евро-2024 от группы C. Зато "сине-желтые" еще смогут побороться за место на чемпионате в плей-офф Лиги наций весной. Жеребьевка этих матчей состоится 23 ноября.