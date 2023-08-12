Україна з перемоги стартувала в попередній олімпійській кваліфікації з баскетболу

Збірна України відмінно розпочала матч, оформивши потужний ривок на старті гри. Команда Віталія Степановського за 13 хвилин пропустила лише 10 балів, знайшла свої очки у швидкому нападі і продемонструвала високі кидкові показники, зокрема Олександр Ковляр, який забив 4 з 6 триочкових ще до великої перерви.

Але в другій половині другої чверті болгари змогли увійти в гру: суперник використав наші втрати та агресивніше зіграв у трисекундній, скоротивши відставання з 25 очок до 11 за підсумком 20 хвилин гри.

Болгарія виграла і третю чверть: збірна України атакувала з низьким відсотком та дозволила супернику набрати серію легких очок. У вирішальну четверту чверть команди входили за вже рівної гри та 7 очок переваги нашої команди.

В четвертій чверті, здавалось, Україна повернула гру під свій контроль, коли за 4 хвилини до кінця мала перевагу 9 очок – 66:57. Але кінцівку гру наша команда провела невдало, дозволила Болгарії не лише наздогнати нас у рахунку, але й вийти вперед – за 1.3 секунди до кінця точний дальній кидок вдався Алексу Сімеонову.

Часу на порятунок у українців залишалось мало, але після передачі під кошик від В'ячеслава Петрова два з фолом набрав наш капітан В'ячеслав Кравцов. Штрафний він не реалізував, тому гра перейшла в овертайм.

А ось там за п’ять хвилин українці дозволили супернику набрати лише 3 очки, а самі почали овертайм з влучних дальній Ковляра та Крутоуса і в підсумку Україна виграла матч +9.

Найрезультативнішим гравцем матчу став Олександр Ковляр, який набрав 25 очок, в тому числі реалізувавши 6 триочкових.

До слова, раніше національна команда України оголосила склад на тренувальні збори в Ризі.

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