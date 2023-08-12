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Украина с победы стартовала в предыдущей олимпийской квалификации по баскетболу

Фото: Украина победила Болгарию (fbu.ua)
Автор: Карина Левицкая

Украина с победы стартовала в предварительной квалификации баскетбольного олимпийского турнира-2024. В первом туре "сине-желтые" победили Болгарию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Сборная Украины отлично начала матч, оформив мощный рывок на старте игры. Команда Виталия Степановского за 13 минут пропустила лишь 10 баллов, нашла свои очки в быстром нападении и продемонстрировала высокие бросковые показатели, в частности Александр Ковляр, который забил 4 из 6 трехочковых еще до большого перерыва.

Но во второй половине второй четверти болгары смогли войти в игру: соперник использовал наши потери и агрессивнее сыграл в трехсекундной, сократив отставание с 25 очков до 11 по итогам 20 минут игры.

Болгария выиграла и третью четверть: сборная Украины атаковала с низким процентом и позволила сопернику набрать серию легких очков. В решающую четвертую четверть команды входили при уже равной игре и 7 очков преимущества нашей команды.

В четвертой четверти, казалось, Украина вернула игру под свой контроль, когда за 4 минуты до конца имела преимущество 9 очков - 66:57. Но концовку игру наша команда провела неудачно, позволила Болгарии не только догнать нас в счете, но и выйти вперед - за 1.3 секунды до конца точный дальний бросок удался Алексу Симеонову.

Времени на спасение у украинцев оставалось мало, но после передачи под корзину от Вячеслава Петрова два с фолом набрал наш капитан Вячеслав Кравцов. Штрафной он не реализовал, поэтому игра перешла в овертайм.

А вот там за пять минут украинцы позволили сопернику набрать лишь 3 очка, а сами начали овертайм с точных дальних Ковляра и Крутоуса и в итоге Украина выиграла матч +9.

Самым результативным игроком матча стал Александр Ковляр, который набрал 25 очков, в том числе реализовав 6 трехочковых.

Ранее национальная команда Украины объявила состав на тренировочные сборы в Риге.

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