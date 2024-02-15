Україна перемагає РФ сучасною зброєю, але заважають перебої з поставками Заходу, - ISW

Україна продовжує докладати зусиль для компенсації російської переваги у живій силі та матеріально-технічних засобах, використовуючи більш сучасні системи й обладнання. Натомість ці зусилля підривають регулярні затримки надання допомоги країн Заходу в сфері безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Відомство посилається на інтерв'ю заступника міністра оборони України, генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка від 14 лютого, в якому він заявив, що Україна не може конкурувати з Росією за кількістю артилерійських снарядів, танків і солдатів, які агресор може виробляти. Водночас, за його словами, наша країна може досягнути переваги на полі бою, використовуючи високотехнологічну зброю.

На думку заступника міністра оборони, українські військові довели, що добре підготовлена армія з більш досконалим озброєнням може перемогти ворога з чисельною перевагою у живій силі й техніці.

За словами Гаврилюка, вищі ударні можливості українських військ раніше дозволяли їм послаблювати логістику і бойовий потенціал росіян. Однак він підкреслив, що Збройні сили мають ці переважаючі можливості лише за наявності достатньої кількості наданих Заходом високоточних боєприпасів великої дальності та боєприпасів для артилерійських систем, які мають більшу дальність і кращу точність, ніж російські артилерійські системи.

Заступник глави Міноборони особливо відзначив українські зусилля з широкої інтеграції можливостей ударних безпілотників у Сил оборони та підкреслив, що Україна має на меті поступово збільшувати співвідношення машин до людей на полі бою.

Гаврилюк визнав, що прогрес України в розширенні використання безпілотників не замінює потреби війська у сучасних артилерійських системах та інших далекобійних засобах. За його словами, війна в Україні демонструє, що ключову роль на полі бою відіграє артилерія, і додав, що більшість російських втрат забезпечили українські реактивні системи залпового вогню й артилерійські підрозділи.

Заступник міністра оборони також заявив, що безпілотники мають деякі переваги над артилерією, зокрема у вартості, але вони більш вразливі до зовнішніх факторів, таких як російські системи радіоелектронної боротьби (РЕБ) і природні фактори, ймовірно, маючи на увазі погоду. Крім того, за словами чиновника, безпілотники, якими зараз володіють українські війська, не здатні давати потрібний ефект на полі бою, який може забезпечити артилерія - наприклад, знищення польових укріплень або ворожої бронетехніки.

Гаврилюк також зазначив, що Україні слід зосередитися на комбінованих операціях з використанням безпілотників і артилерійських систем, щоб підвищити точність українського вогню та зберегти артилерійські боєприпаси.

"Здатність України проводити такі комбіновані операції наразі залежить від західних поставок артилерійських снарядів, і Гаврилюк визнав, що дефіцит снарядів продовжує впливати на українські можливості та змушує Україну коригувати оперативні плани", - йдеться у звіті ISW.

Допомога боєприпасами з боку країн Заходу

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що наразі пріоритетом для України є постачання артилерійських систем і боєприпасів. За його словами, впродовж місяця ситуація з ними покращиться, що полегшить бойову роботу українських захисників на фронті.

На початку травня минулого року Рада ЄС схвалила рішення про допомогу для України в розмірі одного мільярда євро для спільних закупівель боєприпасів і ракет.

Планувалося, що європейські країни нададуть Україні мільйон снарядів до березня 2024 року. Однак наразі країни ЄС не змогли виконати план повністю. За даними Bloomberg, до березня ЄС зможе надати Україні лише 600 тисяч боєприпасів.

Водночас очільник дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Україна отримає від ЄС понад один мільйон артилерійських боєприпасів до кінця цього року.

14 лютого відбулося засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн-19"). Під час зустрічі обговорювалися питання посилення ППО, дронів і артилерійських систем.

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