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Україна перехопила план Росії щодо руйнування політичної ситуації в Молдові, - Зеленський

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Українська розвідка перехопила російський план щодо руйнування політичної ситуації в Молдові. Ціллю якого було руйнування Москвою демократичного порядку цієї країни та захоплення влади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента Володимира Зеленського на спеціальному засіданні Європейської Ради.

"Нещодавно я говорив з президенткою Молдови Маєю Санду та проінформував її про те, що вдалося перехопити нашій розвідці: детальний російський план політичної ситуації в Молдові. Російський документ, який показує, хто коли і внаслідок яких дій збирається зламати Молдову, демократичний порядок цієї країни і встановити контроль над нею", - розповів Зеленський.

Президент зазначив, він не знає чи був відданий Москві наказ діяти за цим планом, але Україна побачила, що Росія збиралася робити.

"Ми впізнали в цьому саме те, що вони вже намагалися робити проти України та проти інших держав, зокрема в Європі", - додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше директор Служби інформації та безпеки Молдови Олександру Мустяці заявив, що Росія планує вторгнення до Молдови у 2023 році і є кілька сценаріїв цього, але реалізація цього плану залежатиме від перебігу бойових дій в Україні.

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