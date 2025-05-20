Україна перехопила наказ росіянам застосувати хімічну зброю на фронті

Росіяни використовують хімічну зброю на фронті

Нещодавно ми повідомляли, що Рада ЄС підготувала новий санкційний регламент, в якому Росію вперше офіційно звинувачують у використанні сльозогінного газу CS на фронті в Україні як методу ведення війни.

У пояснювальній частині документа європейські чиновники посилаються на доповіді Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ), які були опубліковані на запит української сторони у листопаді 2024 року та в лютому 2025 року.

Раніше ГУР повідомляло, що росіяни системно використовують на фронті хімікати. Зокрема, у Запорізькій області дедалі частіше фіксуються випадки застосування ворогом боєприпасів з отруйним газом.

Крім того, Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) оприлюднила звіт, який підтверджує виявлення отруйної речовини у зразках, зібраних у зоні бойових дій у Дніпропетровській області.

У цих звітах аналізуються випадки використання газу поблизу сіл Мар’ївка та Іллінка у 2024 році.

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