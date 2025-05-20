Украина перехватила приказ россиянам применить химическое оружие на фронте

Российская армия продолжает применять на фронте против украинских военных запрещенное химическое оружие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват украинской разведки.
В перехваченном украинскими разведчиками разговоре командир оккупационной армии приказывает атаковать позиции украинских войск запрещенным гуманитарным правом химическим оружием.
"Зажигалку" бесполезно нести, она не загорится. Если химия нормальная, можно химию попробовать. Нет, несите ВОГ (выстрел осколочный гранатометный - ред.). Или два ВОГа", - говорит россиянин.
Недавно мы сообщали, что Совет ЕС подготовил новый санкционный регламент, в котором Россию впервые официально обвиняют в использовании слезоточивого газа CS на фронте в Украине как метода ведения войны.
В пояснительной части документа европейские чиновники ссылаются на доклады Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), которые были опубликованы по запросу украинской стороны в ноябре 2024 года и в феврале 2025 года.
Ранее ГУР сообщало, что россияне системно используют на фронте химикаты. В частности, в Запорожской области все чаще фиксируются случаи применения врагом боеприпасов с ядовитым газом.
Кроме того, Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) обнародовала отчет, подтверждающий обнаружение ядовитого вещества в образцах, собранных в зоне боевых действий в Днепропетровской области.
В этих отчетах анализируются случаи использования газа вблизи сел Марьевка и Ильинка в 2024 году.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.