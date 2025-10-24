Україна переходить на зимовий час: коли переводимо годинники

У ніч на неділю, 26 жовтня 2025 року, українці традиційно переведуть годинники на одну годину назад - з 4:00 на 3:00. Таким чином країна перейде на зимовий час.
Про це повідомляє РБК-Україна.
Відповідно до постанови Кабінету міністрів №509 від 13 травня 1996 року "Про порядок обчислення часу на території України", переведення часу відбувається двічі на рік:
Транспорт, зв’язок і всі міжміські перевезення працюють за київським часом.
У липні 2024 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт №4201, який передбачає відмову від сезонного переведення годинників і закріплення на території України зимового часу як постійного.
Документ передали на підпис президенту Володимиру Зеленському ще 21 серпня 2024 року, однак станом на жовтень 2025-го закон досі не підписано.
Тож цього року українці знову житимуть за старими правилами - переводячи годинники в ніч із 25 на 26 жовтня.
Раніше РБК-Україна розповідало, що перехід на зимовий час менш стресовий для організму, ніж на весняний, але все одно впливає на сон, концентрацію та настрій. Сомнолог Дар’я Пилипенко пояснила, що через збій біоритмів підвищується рівень стресу, знижується мелатонін і серотонін, з’являються сонливість, апатія та дратівливість. Експертка розповіла, як зменшити рівень стресу для організму.
Також ми писали, що перехід на зимовий час може тимчасово впливати на психічний стан українців, спричиняючи тривожність, депресію чи безсоння, але більшість людей нині легше адаптуються, ніж раніше. Психіатр радить більше рухатися, підтримувати позитивне мислення, менше читати новини та планувати майбутнє, щоб легше пройти період адаптації.