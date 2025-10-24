Украина переходит на зимнее время: когда переводим часы

Как переводят часы в Украине

В соответствии с постановлением Кабинета министров №509 от 13 мая 1996 года "О порядке исчисления времени на территории Украины", перевод времени происходит дважды в год:

в последнее воскресенье марта - стрелки переводят на 1 час вперед (переход на летнее время);

в последнее воскресенье октября - на 1 час назад (переход на зимнее время).

Транспорт, связь и все междугородние перевозки работают по киевскому времени.

Почему до сих пор переводим часы

В июле 2024 года Верховная Рада приняла законопроект №4201, который предусматривает отказ от сезонного перевода часов и закрепление на территории Украины зимнего времени как постоянного.

Документ передали на подпись президенту Владимиру Зеленскому еще 21 августа 2024 года, однако по состоянию на октябрь 2025-го закон до сих пор не подписан.

Поэтому в этом году украинцы снова будут жить по старым правилам - переводя часы в ночь с 25 на 26 октября.