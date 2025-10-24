Украина переходит на зимнее время: когда переводим часы

В ночь на воскресенье, 26 октября 2025 года, украинцы традиционно переведут часы на один час назад - с 4:00 на 3:00. Таким образом страна перейдет на зимнее время.
Об этом сообщает РБК-Украина.
В соответствии с постановлением Кабинета министров №509 от 13 мая 1996 года "О порядке исчисления времени на территории Украины", перевод времени происходит дважды в год:
Транспорт, связь и все междугородние перевозки работают по киевскому времени.
В июле 2024 года Верховная Рада приняла законопроект №4201, который предусматривает отказ от сезонного перевода часов и закрепление на территории Украины зимнего времени как постоянного.
Документ передали на подпись президенту Владимиру Зеленскому еще 21 августа 2024 года, однако по состоянию на октябрь 2025-го закон до сих пор не подписан.
Поэтому в этом году украинцы снова будут жить по старым правилам - переводя часы в ночь с 25 на 26 октября.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что переход на зимнее время менее стрессовый для организма, чем на весеннее, но все равно влияет на сон, концентрацию и настроение. Сомнолог Дарья Пилипенко объяснила, что из-за сбоя биоритмов повышается уровень стресса, снижается мелатонин и серотонин, появляются сонливость, апатия и раздражительность. Эксперт рассказала, как уменьшить уровень стресса для организма.
Также мы писали, что переход на зимнее время может временно влиять на психическое состояние украинцев, вызывая тревожность, депрессию или бессонницу, но большинство людей сейчас легче адаптируются, чем раньше. Психиатр советует больше двигаться, поддерживать позитивное мышление, меньше читать новости и планировать будущее, чтобы легче пройти период адаптации.