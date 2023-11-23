Україна переходить на "військовий митний безвіз": Міноборони роз'яснило деталі

В оборонному відомстві умовно назвали таку новацію "військовим митним безвізом" для ЗСУ.

Відповідна ініціатива Міноборони, Міністерства фінансів України та Державної митної служби була підтримана урядом.

Кабмін своєю ухвалою затвердив документ "Форма 302", покликаний наблизити стандарти НАТО.

Що дозволить Форма 302

Такий документ використовуватиметься для декларування військової техніки та інших товарів підрозділів ЗС України, держав-членів НАТО та ЄС, розповіли у Міноборони.

У відомстві також пояснили, що "форма 302" замінює митну декларацію та "значно економить час". Так, вона дозволить ЗСУ переміщати техніку за кордон на навчання за спрощеною процедурою.

За словами заступника голови МОУ Юрія Джигира, "форма 302" є реальним інструментом, який давно та успішно працює у всіх державах Північноатлантичного альянсу.

"І запрацює в Україні. Цей крок відображає нашу готовність до інтеграції в НАТО у всіх сферах", - прокоментував представник міністерства.

У Міноборони додали, що постановою уряду було закріплено положення про обмін інформацією між Держмитслужбою та МОУ.

Що передувало

Нагадаємо, наприкінці літа Верховна Рада спростила митне декларування військової техніки під час транскордонного переміщення.

23 серпня нардепи підтримали законопроект, розроблений з метою спрощення процедури переміщення через митний кордон України військової техніки та інших товарів Збройних Сил України, які виїжджають за кордон на військові навчання або з іншою тимчасовою метою, а також спрямованих на збройні сили держав - членів ЄС і НАТО в Україні з такою ж метою.