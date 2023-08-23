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В Україні спростили митне декларування військової техніки, яка їде на навчання

Україна, Середа 23 серпня 2023 19:04
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В Україні спростили митне декларування військової техніки, яка їде на навчання Фото: ВР спростила митне декларування військової техніки (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Верховна Рада спростила митне декларування військової техніки під час транскордонного переміщення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство фінансів України.

"Парламент ухвалив у другому читанні зміни до Митного кодексу України та інших законів України щодо уніфікації до європейських та північноатлантичних стандартів процедур декларування військової техніки та інших товарів", - повідомили в міністерстві.

Основні положення законопроекту передбачають:

  • спрощення процедури декларування вантажів підрозділів Збройних Сил України та інших держав шляхом впровадження Форми 302 (документа для митного оформлення військової техніки та інших товарів), яка використовується в країнах - членах ЄС та НАТО;
  • звільнення від отримання дозвільних документів державного експортного контролю для товарів військового призначення і подвійного використання, а також дозволів для переміщення лікарських засобів, необхідних для медичного забезпечення підрозділів ЗСУ під час навчань, у тому числі тих, які містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори;
  • звільнення від проходження державного контролю харчових продуктів під час переміщення через митний кордон України товарів з використанням Форми 302;
  • удосконалення міжвідомчої взаємодії між митницею, Міноборони та Держекспортконтролем під час переміщення через кордон товарів на підставі Форми 302 в частині використання механізму "Єдиного вікна".

Законопроект розроблено Мінфіном спільно з Держмитслужбою з метою спрощення процедури переміщення через митний кордон України військової техніки та інших товарів Збройних Сил України, що виїжджають за кордон на військові навчання або з іншою тимчасовою метою, а також збройних сил держав - членів ЄС та НАТО, які направляються в Україну з такою ж метою.

Нагадаємо, ми писали, що українці, які живуть за кордоном і перебувають на тимчасовому консульському обліку в дипломатичних установах, можуть ввезти в Україну автомобіль тимчасово для особистих потреб.

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