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Украина переходит на "военный таможенный безвиз": Минобороны разъяснило детали

Фото: в Минобороны Украины рассказали о переходе ВСУ на "военный таможенный безвиз" (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Перемещение оружия и военной техники Вооруженных сил Украины через государственную границу будет происходить по такой же процедуре, как в Европейском союзе и странах-членах НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

В оборонном ведомстве условно назвали подобное новшество "военным таможенным безвизом" для ВСУ.

Соответствующая инициатива Минобороны, Министерства финансов Украины и Государственной таможенной службы была поддержана правительством.

Кабмин своим постановлением утвердил документ "Форма 302", призванный приблизить стандарты НАТО.

Что позволит Форма 302

Такой документ будет использоваться для декларирования военной техники и других товаров подразделений ВС Украины, государств-членов НАТО и ЕС, рассказали в Минобороны.

В ведомстве также пояснили, что "форма 302" заменяет таможенную декларацию и "значительно экономит время". Так, она позволит ВСУ перемещать технику за границу на обучение по упрощенной процедуре.

По словам заместителя главы МОУ Юрия Джигира, "форма 302" является реальным инструментом, который давно и успешно работает  во всех государствах Североатлантического альянса.

"И заработает в Украине. Этот шаг отражает нашу готовность к интеграции в НАТО во всех областях", - прокомментировал представитель министерства.

В Минобороны добавили, что постановлением правительства были закреплены положения об обмене информацией между Гостаможслужбой и МОУ.

Что предшествовало

Напомним, в конце лета Верховная Рада упростила таможенное декларирование военной техники во время трансграничного перемещения.

23 августа нардепы поддержали законопроект, разработанный с целью упрощения процедуры перемещения через таможенную границу Украины военной техники и других товаров Вооруженных Сил Украины, выезжающих за границу на военные учения или с другой временной целью, а также направляемых вооруженных сил государств - членов ЕС и НАТО в Украине с такой же целью.

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