Україна передасть Південній Кореї детальний запит про зброю, - Зеленський

Зброя від Південної Кореї

Нагадаємо, що з початку повномасштабної війни Україна не отримувала від Південної Кореї військову допомогу. Але позиція Сеула щодо цього питання почала змінюватись після того, як Північна Корея відправила до Росії своїх солдатів, щоб допомогти їм у війні з українськими захисниками.

Зокрема, минулого тижня президент Південної Кореї Юн Сок Йоль, коментуючи ситуацію з військами КНДР, запевняв, що його країна "не сидітиме склавши руки".

Він пообіцяв Україні послідовну підтримку, якщо Північна Корея відправить на війну спецназ.

При цьому вчора, 30 жовтня, ЗМІ поширили чутки про те, що Сеул розглядає прямі постачання 155-мм снарядів для артилерії в Україну. Але таку інформацію спростували в Офісі президента Південної Кореї.

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