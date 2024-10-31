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Украина передаст Южной Корее детальный запрос об оружии, - Зеленский

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украина планирует в ближайшее время передать Южной Корее детальный запрос. Он будет включать необходимое для украинских защитников оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Украины Владимира Зеленского для южнокорейского телеканала KBS.

Глава государства напомнил, что Украина "очень аккуратно" вела себя по отношению к Южной Корее. И Южная Корея также "аккуратно" вела себя по отношению к Украине. 

"Но сейчас после того, как КНДР получила официальный статус того, кто пришел воевать против Украины, наш запрос будет детальным, он будет вместе с моим представителем, который приедет в Южную Корею в ближайшее время. И мы будем говорить об оружии", - рассказал Зеленский. 

Он уточнил, что не знает, как ответит на такой запрос Сеул. Но Украине необходимы дополнительная артиллерия, противовоздушная оборона и другие важные вещи. 

Оружие от Южной Кореи

Напомним, с начала полномасштабной войны Украина не получала от Южной Кореи военную помощь. Но позиция Сеула по этому вопросу начала меняться после того, как Северная Корея отправила в Россию своих солдат, чтобы помочь им в войне с украинскими защитниками.

В частности, на прошлой неделе президент Южной Кореи Юн Сок Йоль, комментируя ситуацию с войсками КНДР, заверял, что его страна "не будет сидеть сложа руки".

Он пообещал Украине последовательную поддержку в случае, если Северная Корея отправит на войну спецназ.

При этом вчера, 30 октября, СМИ распространили слухи о том, что Сеул рассматривает прямые поставки 155-мм снарядов для артиллерии в Украину. Но такую информацию опровергли в Офисе президента Южной Кореи.

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