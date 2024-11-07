Україна передала Туреччині списки важкохворих кримських політв’язнів у РФ, - Лубінець

Як повідомив Лубінець, його представник з прав жителів АР Крим та міста Севастополя Ельвін Кадиров взяв участь у десятій щорічній конференції з прав національних меншин у Туреччині.

Під час свого виступу він розповів присутнім про пріоритетні напрямки роботи Офісу українського омбудсмена і, зокрема, про роботу над реалізацією четвертого пункту формули миру.

Також Кадиров розповів про порушення прав людини в тимчасово окупованому Криму, які чинить Росія. Зокрема - про порушення свободи слова та заборону мирних зібрань, репресії щодо кримських татар у галузі вивчення рідної мови та численні безпідставні арешти за політичними та релігійними мотивами.

"Мій представник наголосив на тому, що росіяни продовжують катувати незаконно засуджених громадян України, а також не надають належну медичної допомоги ув’язненим, внаслідок чого в російських катівнях загинули вже двоє кримських політв’язнів", зазначив Лубінець.

За його словами, станом на сьогодні гостро потребують медичної допомоги понад 40 незаконно засуджених громадян України, більшість з яких - представники корінного кримськотатарського народу.

"На завершення учасникам зустрічей представник від мене надав списки тяжкохворих кримських політв’язнів, аби Турецька Республіка могла сприяти в отриманні ними медичної допомоги та у подальших діях щодо їхнього звільнення", - додав омбудсмен.