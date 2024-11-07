Украина передала Турции списки тяжелобольных крымских политзаключенных в РФ, - Лубинец

Как сообщил Лубинец, его представитель по правам жителей АР Крым и города Севастополя Эльвин Кадыров принял участие в десятой ежегодной конференции по правам национальных меньшинств в Турции.

Во время своего выступления он рассказал собравшимся о приоритетных направлениях работы Офиса украинского омбудсмена и, в частности, о работе над реализацией четвертого пункта формулы мира.

Также Кадыров рассказал о нарушениях прав человека во временно оккупированном Крыму, которые совершает Россия. В частности - о нарушении свободы слова и запрете мирных собраний, репрессиях в отношении крымских татар в области изучения родного языка и многочисленных безосновательных арестах по политическим и религиозным мотивам.

"Мой представитель отметил, что россияне продолжают пытать незаконно осужденных граждан Украины, а также не оказывают надлежащую медицинскую помощь заключенным, в результате чего в российских застенках погибли уже двое крымских политзаключенных", отметил Лубинец.

По его словам, по состоянию на сегодняшний день остро нуждаются в медицинской помощи более 40 незаконно осужденных граждан Украины, большинство из которых - представители коренного крымскотатарского народа.

"В завершение участникам встреч представитель от меня предоставил списки тяжелобольных крымских политзаключенных, чтобы Турецкая Республика могла содействовать в получении ими медицинской помощи и в дальнейших действиях по их освобождению", - добавил омбудсмен.