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Україна передала США список цілей для глибоких ударів ATACMS по Росії, - Умєров

Фото: міністр оборони України Рустем Умєров (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В США вважають, що багато високоцінних цілей України в Росії знаходяться поза зоною дії ATACMS. Однак Україна вже надала Штатам список цілей.

Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю CNN.

прес-секретар Пентагону генерал-майор Пет Райдер

Нагадаємо, вчора РБК-Україна звернулось до військового експерта, щоб дізнатись, що може ховатись за забороною Заходу щодо ракетних ударів по РФ.

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