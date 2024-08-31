Україна передала США список цілей для глибоких ударів ATACMS по Росії, - Умєров

Нагадаємо, вчора РБК-Україна звернулось до військового експерта, щоб дізнатись, що може ховатись за забороною Заходу щодо ракетних ударів по РФ.

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