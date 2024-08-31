Украина передала США список целей для глубоких ударов ATACMS по России, - Умеров

В США считают, что многие высокоценные цели Украины в России находятся вне зоны действия ATACMS. Однако Украина уже предоставила Штатам список целей.
Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью CNN.
пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Пэт Райдер
Напомним, вчера РБК-Украина обратилась к военному эксперту, чтобы узнать, что может скрываться за запретом Запада по ракетным ударам по РФ.
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