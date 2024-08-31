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Украина передала США список целей для глубоких ударов ATACMS по России, - Умеров

Фото: министр обороны Украины Рустем Умеров (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В США считают, что многие высокоценные цели Украины в России находятся вне зоны действия ATACMS. Однако Украина уже предоставила Штатам список целей.

Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью CNN.

пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Пэт Райдер

Напомним, вчера РБК-Украина обратилась к военному эксперту, чтобы узнать, что может скрываться за запретом Запада по ракетным ударам по РФ.

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