Україна передала США проєкт меморандуму щодо партнерства, - джерела

Угода про партнерство

Нагадаємо, цього тижня міністр фінансів США Скот Бессент відвідав Україну. Він привіз до Києва угоду про партнерство, яка включатиме економічну співпрацю між двома країнами.

Угоду щодо партнерства перед остаточним ухваленням повинні були доопрацювати. Президент Володимир Зеленський зазначав, що консенсус щодо угоди може бути досягнутий на Мюнхенській конференції з безпеки.

Як раніше писало видання New York Post, Україна погодилася надати США рідкісноземельні метали на суму 500 млрд доларів. Це фактично вважатиметься оплатою за військову допомогу, надану Україні.

Президент Володимир Зеленський наголошував, що важливо захистити Україну, щоб "рідкісноземи" та інші копалини не дісталися росіянам безкоштовно. Він наголошував, що така угода буде вигідна як Україні, так і американським компаніям, які інвестують у видобування.

Варто додати, що рідкісноземельні метали - це група з 17 металів, які є важливі для виробництва електроніки та техніки. В Україні є поклади графіту, урану, титану і літію, які є стратегічно цінними.

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