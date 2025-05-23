Україна передала Росії 70 колаборантів у рамках обміну "1000 на 1000"

Україна 23 травня у рамках обміну полоненими у форматі "1000 на 1000" передала російській стороні 70 колаборантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram проєкту "Хочу к своим".
Як повідомляється, в рамках проєкту "Хочу к своим", який реалізується Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими за підтримки ГУР МО, СБУ та уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, до Росії виїхали 70 колаборантів з паралельним поверненням десятків українських цивільних заручників з російської неволі, які роками незаконно утримувалися російською владою.
Профілі 31 колаборанта, які сьогодні залишили територію України, представлені на сайті проєкту "Хочу к своим" з поміткою "Виїхав/виїхала".
Нагадаємо, днями проєкт "Хочу к своим" повідомляв, що Україна готова обміняти колаборантів за умови повернення українців з російської неволі. Втім, у Москві не поспішають з цим питанням. Станом на 22 травня 2025 року до Росії виїхав лише один колаборант.
Вже сьогодні президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна поповнює обмінний фонд не тільки російськими солдатами, яких беруть у полон. Туди також потрапляють колаборанти та диверсанти.
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