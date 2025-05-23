Україна передала Росії 70 колаборантів у рамках обміну "1000 на 1000"

Україна готова обміняти колаборантів

Нагадаємо, днями проєкт "Хочу к своим" повідомляв, що Україна готова обміняти колаборантів за умови повернення українців з російської неволі. Втім, у Москві не поспішають з цим питанням. Станом на 22 травня 2025 року до Росії виїхав лише один колаборант.

Вже сьогодні президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна поповнює обмінний фонд не тільки російськими солдатами, яких беруть у полон. Туди також потрапляють колаборанти та диверсанти.

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