Украина передала России 70 коллаборантов в рамках обмена "1000 на 1000"

Украина готова обменять коллаборантов

Напомним, на днях проект "Хочу к своим" сообщал, что Украина готова обменять коллаборантов при условии возвращения украинцев из российской неволи. Впрочем, в Москве не спешат с этим вопросом. По состоянию на 22 мая 2025 года в Россию выехал только один коллаборационист.

Уже сегодня президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина пополняет обменный фонд не только российскими солдатами, которых берут в плен. Туда также попадают коллаборанты и диверсанты.

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