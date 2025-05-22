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Україна запропонувала Росії обміняти колаборантів, але Москва не поспішає

Четвер 22 травня 2025 12:40
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Україна запропонувала Росії обміняти колаборантів, але Москва не поспішає Ілюстративне фото: Україна запропонувала Росії обміняти колаборантів, але Москва не поспішає (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Україна готова обміняти колаборантів за умови повернення українців з російської неволі. Втім, у Москві не поспішають з цим питанням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал проєкта "Хочу к своим".

Як пише проєкт, нещодавно депутати Державної думи Росії почали згадувати в медіа про українських колаборантів.

Напередодні переговорів Києва та Москви у Стамбулі, один зі російських нардепів передав листа голові делегації Володимиру Мединському з проханням "взяти до уваги драматичну ситуацію" з проросійськими "політичними в'язнями в Україні". Мова йде про зрадників України, які працювали на ворога й відбувають покарання за це.

Пізніше той же депутат назвав вирок колаборантам "репресіями", що не відповідає дійсності.

"Україна не лише не вдається до жодних репресій щодо засуджених за державну зраду, але й робить все, щоб дати їм можливість виїхати до Росії за умови повернення українців з ворожої неволі", - додає проєкт.

"Свої" не поспішають

Зазначається, що "Хочу к своим" працює вже рік. На сайті представлені профілі колаборантів, які дали згоду на публікацію персональних даних та готові виїхати до Росії. Втім, станом сьогодні, 22 травня, в рамках проєкту до країни-терориста виїхав лише один зрадник.

"Державний проєкт "Хочу к своим" вчергове пропонує представникам російської влади організувати виїзд до Росії засуджених агентів, які безпосередньо працювали на неї, за умови повернення українців з російської неволі. Кожен із них добровільно заявив про бажання виїхати до росії й відверто називає росіян “своїми”. Та “свої” - їх не поспішають забирати", - відзначає проєкт.

Проєкт "Хочу жить"

Проєкт засновано Головним управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони й Службою безпеки України (СБУ). Його метою є оприлюднення за добровільною згодою інформації про колаборантів, які співпрацювали чи допомагали ворогу й сьогодні бажають виїхати до Росії за умови повернення українців з російської неволі. Станом на 30 квітня вже 300 колаборантів висловили відповідне бажання.

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