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Україна передала РФ п'ятьох тяжкопоранених окупантів

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Понеділок 10 квітня 2023 17:08
Україна передала РФ п'ятьох тяжкопоранених окупантів Фото: Україна передала РФ п'ятьох тяжкопоранених окупантів (t.me/Koord_shtab)
Автор: Валерія Поліщук

Україна передала російській стороні ще п'ятьох тяжкопоранених полонених. Зокрема, єдину жінку, яка перебувала в українському полоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими в Telegram.

"Згідно з нормами Женевських конвенцій, українська сторона репатріювала на територію держави-агресорки ще п’ятьох важкопоранених полонених окупантів, в тому числі єдину жінку, яка перебувала в українському полоні", - йдеться у повідомленні.

У штабі зазначили, що передача тяжкопоранених відбулася без жодних умов для РФ.

"Стан цих осіб вдалося стабілізувати, щоб вони стали придатними для транспортування. Репатріація, як і передбачає міжнародне гуманітарне право, відбулася без жодних умов для російської сторони", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що Україна на честь Рамадану передала двох військовополонених мусульман, які воювали у складі окупаційної армії.

"Це було зроблено на підтвердження нашої пропозиції державі-агресору обміняти мусульман "всіх на всіх" з обох боків на знак поваги до культури та традицій", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні Україна та РФ провели черговий обмін полоненими. Українська сторона повернула додому 100 військовослужбовців із російського полону.

При цьому в Міноборони РФ заявили, що повернули 106 своїх окупантів.

Додамо, що Росія відмовилася обміняти всіх полонених мусульман на честь Рамадану.

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