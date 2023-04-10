Украина передала РФ пять тяжелораненых оккупантов

Украина передала российской стороне еще пятерых тяжелораненых пленных. В том числе, единственную женщину, которая находилась в украинском плену.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными в Telegram .

"Согласно нормам Женевских конвенций, украинская сторона репатриировала на территорию государства-агрессора еще пятерых тяжелораненых пленных оккупантов, в том числе единственную женщину, которая находилась в украинском плену", - говорится в сообщении.

В штабе отметили, что передача тяжелораненых состоялась без всяких условий для РФ.

"Состояние этих лиц удалось стабилизировать, чтобы они стали пригодными для транспортировки. Репатриация, как и предусматривает международное гуманитарное право, состоялась без всяких условий для российской стороны", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что Украина в честь Рамадана передала двух военнопленных мусульман, которые воевали в составе оккупационной армии.

"Это было сделано в подтверждение нашего предложения государству-агрессору обменять мусульман "всех на всех" с обеих сторон в знак уважения к культуре и традициям", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня Украина и РФ провели очередной обмен пленными. Украинская сторона вернула домой 100 военнослужащих из российского плена.

При этом в Минобороны РФ заявили, что вернули 106 своих оккупантов.

Добавим, что Россия отказалась обменять всех пленных мусульман в честь Рамадана.

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