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Україна передала Ізраїлю список військових потреб і чекає рішень, - Кулеба

Фото: Дмитро Кулеба, голова МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Україна передала ізраїльському уряду список військових потреб. Та тепер очікує від нього рішень, зокрема у сфері допомоги захисту українського неба.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МЗС Дмитра Кулебу під час спільного брифінгу з міністром закордонних справ Ізраїлю Елі Коеном.

"Ми сьогодні говорили не лише про гуманітарну підтримку, але й про інші речі, якими Ізраїль може підтримати Україну. Ізраїлю дуже відомий наш список військових потреб. Він передавався тому уряду, він передавався цьому уряду. Ми чекаємо на ухвалення відповідних рішень. Насамперед мова йде про захист українського неба", - заявив Кулеба.

Він також додав, немає жодної об'єктивної причини, чому Україна та Ізраїль не можуть стояти пліч-о-пліч "сьогодні, завтра та завжди".

Зазначимо, раніше стало відомо, що прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху наказав переглянути політику поставок озброєння для України. При цьому ЗМІ писали, що ізраїльська сторона може розглянути передачу протиракетного комплексу "Залізний купол" для України.

Нагадаємо, сьогодні міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен прибув до Києва, що стало першим візитом ізраїльського високопосадовця до України з початку повномасштабної війни.

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