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Украина передала Израилю список военных потребностей и ждет решений, - Кулеба

Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Украина передала израильскому правительству список военных потребностей. И теперь ожидает от него решений, в том числе в сфере помощи защите украинского неба.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД Дмитрия Кулебу в ходе совместного брифинга с министром иностранных дел Израиля Эли Коэном.

"Мы сегодня говорили не только о гуманитарной поддержке, но и о других вещах, которыми Израиль может поддержать Украину. Израилю очень известен наш список военных потребностей. Он передавался тому правительству, он передавался этому правительству. Мы ждем принятия соответствующих решений. В первую очередь речь идет о защите украинского неба", - заявил Кулеба.

Он также добавил, нет никакой объективной причины, почему Украина и Израиль не могут стоять бок о бок "сегодня, завтра и всегда".

Напомним, ранее стало известно, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху приказал пересмотреть политику поставок вооружения для Украины.При этом СМИ писали, что израильская сторона может рассмотреть передачу противоракетного комплекса "Железный купол" для Украины.

Напомним, сегодня министр иностранных дел Израиля Эли Коэн прибыл в Киев, что стало первым визитом израильского чиновника в Украину с начала полномасштабной войны.

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