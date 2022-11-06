Україна передала Болгарії список необхідного озброєння: посол розкрив подробиці

Міноборони України передало Болгарії перелік необхідного озброєння. До списку входять ППО, С-300 та інше.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Frognews.
"Я дуже уважно стежив за дебатами в Парламенті щодо надання військової допомоги Україні і вважаю, що рішення, яке прийняли депутати, є дуже правильним, важливим і нарешті своєчасним", - заявив посол України в Болгарії Віталій Москаленко.
За словами посла, Україна потребує різні види озброєнь. До переліку Міноборони були включені більше 30 найменувань, серед яких:
"Раніше ми давали запит на вертольоти і на літаки Су-25 і МіГ-29. Все озброєння, яке є у Болгарії з часів СРСР, вкрай необхідне нам, Україні", - додав Посол Москаленко.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Пентагоні повідомили, коли Україна може отримати винищувачі F-16 у разі схвалення.
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