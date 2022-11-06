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Украина передала Болгарии список необходимого вооружения: посол раскрыл подробности

Фото: Виталий Москаленко, посол Украины в Болгарии (facebook.com/rus.embassy.bg)
Автор: Сергей Пышкин

Минобороны Украины передало Болгарии перечень необходимого вооружения. В список входят ПВО, С-300 и другое.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание Frognews.

"Я очень внимательно следил за дебатами в Парламенте о предоставлении военной помощи Украине и считаю, что решение, которое приняли депутаты, очень правильное, важное и наконец своевременное", - заявил посол Украины в Болгарии Виталий Москаленко.

По словам посла, Украина нуждается в разных видах вооружений. В список Минобороны были включены более 30 наименований, среди которых:

  • средства ПВО;
  • С-300, а также зенитные ракетные комплексы, установки;
  • самоходные артиллерийские установки;
  • снаряды;
  • минометы.

"Раньше мы давали запрос на вертолеты и самолеты Су-25 и МиГ-29. Все вооружение, которое есть в Болгарии со времен СССР, крайне необходимо нам, Украине", - добавил Посол Москаленко.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Пентагоне сообщили, когда Украина может получить истребители F-16 в случае одобрения.

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