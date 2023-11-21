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Україна перебуває у центрі глобальних ризиків Третьої світової війни, - Зеленський

Фото: президент України Володимир Зеленський (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Внаслідок російського вторгнення Україна опинилася в центрі глобальних ризиків Третьої світової війни.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Sun.

За словами президента, Україна зараз запобігає третій світовій війні.

"Україна сьогодні перебуває в центрі глобальних ризиків Третьої світової війни. І я справді думаю, що наступати Росія продовжить до того моменту, поки США та Китай спільно не закликатимуть її вивести свої війська з української території", - сказав Володимир Зеленський.

За словами президента війна в Ізраїлі відвернула увагу миру від України і наголосив на зв'язку Москви з прихильниками ХАМАС в Ірані.

"Ця країна посилила військові зусилля Росії, поставивши смертоносні дрони-камікадзе", - сказав український президент.

Також Зеленський звинуватив Кремль у розпалюванні проблем на Балканах.

"Ми думаємо, що зараз на Балканах готуються, роблять нові кроки. І ми думаємо, що вони [росіяни] намагаються навчати чи навіть тренують деяких людей", - заявив президент України.

"Ідея полягає в тому, щоб розпочати один конфлікт, а вони не впораються з ним, не намагаються його зупинити", - сказав Володимир Зеленський.

Раніше Володимир Зеленський передав "послання" президенту США Джо Байдену під час зустрічі з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Що було у "посланні" - у матеріалі РБК-Україна.

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Володимир Зеленський