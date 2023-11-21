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Украина находится в центре глобальных рисков Третьей мировой войны, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

В результате российского вторжения, Украина оказалась в центре глобальных рисков Третьей мировой войны.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Sun.

По словам президента, Украина сейчас предотвращает Третью мировую войну. 

"Украина сегодня находится в центре глобальных рисков Третьей мировой войны. И я действительно думаю, что наступать Россия продолжит до того момента, пока США и Китай совместно не призовут ее вывести свои войска с украинской территории", - сказал Владимир Зеленский.

По словам президента, война в Израиле отвлекла внимание мира от Украины и подчеркнул связи Москвы со сторонниками ХАМАС в Иране.

"Эта страна усилила военные усилия России, поставив смертоносные дроны- камикадзе", - сказал украинский президент.

Также Зеленский обвинил Кремль в разжигании проблем на Балканах.

"Мы думаем, что сейчас на Балканах готовятся, делают новые шаги. И мы думаем, что они [россияне] пытаются обучать или даже тренируют некоторых людей", - заявил президент Украины.

"Идея состоит в том, чтобы начать один конфликт, а они не справляются с ним, не пытаются его остановить", - сказал Владимир Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский передал "послание" президенту США Джо Байдену в ходе встречи с министром обороны США Ллойдом Остином. Что было в "послании" - в материале РБК-Украина.

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Владимир Зеленский