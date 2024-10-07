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Україна отримуватиме від Словаччини аварійні поставки електроенергії у разі блекауту

Фото: Денис Шмигаль і Роберт Фіцо (facebook.com/dshmyhal)
Автор: Наталія Кава

Словаччина надаватиме Україні аварійні постачання електроенергії. Це відбуватиметься у випадку, якщо в країні буде блекаут.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо під час зустрічі з українським колегою Денисом Шмигалем, пише "Укрінформ".

"Хочемо, аби Україна достойно перезимувала. При блекауті надаватимемо аварійні постачання енергії", - розповів Фіцо.

За його словами, Словаччина підтримує ідею приєднання України до єдиної енергетичної системи ЄС.

"На черговому європейському саміті ми хочемо запропонувати системне рішення (для підтримки української енергосистеми - ред.). Розуміємо, що основа вашої енергосистеми була знищена, але хочемо мати впевненість, що це буде надолужено. У нас є єдиний енергетичний ринок в ЄС, необхідно, щоби він поширювався і на вас", - сказав він.

Фіцо також заявив, що Словаччина вже готує черговий пакет гуманітарної допомоги для України. Однак у ньому не буде летальної зброї, водночас, там буде підтримка енергетичної системи України.

Підготовка до опалювального сезону

З початку 2024 року Росія здійснила приблизно 10 масованих атак на енергосистему України, знищивши понад 80% генераційних потужностей. Це призвело до запровадження аварійних та планових відключень електроенергії. Попри запуск двох енергоблоків на АЕС у липні, нові удари в серпні знову спричинили вимкнення.

Попри те, що у вересні ситуація стабілізувалася, прем'єр-міністр Денис Шмигаль застерігає про можливі нові російські атаки.

Також ми писали, що перша область в Україні визначила дату старту опалювального сезону.

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БлекаутРоберт ФіцоДенис Шмигаль