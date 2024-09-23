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Стало відомо, коли у Києві розпочнеться опалювальний сезон

Понеділок 23 вересня 2024 18:00
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Стало відомо, коли у Києві розпочнеться опалювальний сезон Ілюстративне фото: стало відомо, коли у Києві розпочнеться опалювальний сезон (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Опалювальний сезон у Києві планують розпочати за графіком - 15 жовтня. У випадку зміни погодних умов дата може бути скоригована.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі телеканалу "Київ24".

"За графіком - з 15 жовтня, але за умови, якщо будемо бачити, що температурні показники не понижуються. Якщо за три доби температура буде опускатись нижче 15 градусів то ми відразу включимо теплопостачання", - заявив Кличко.

За його словами, наразі буде спостерігатись ситуація з погодними умовами. В першу чергу будуть заживлені школи, дитячі садки та лікарні. Кличко зауважив, що у Київ виконав основні роботи для підготовки до нового опалювального сезону.

Нагадаємо, попередній опалювальний сезон у Києві було завершено 28 березня у зв'язку з раннім потеплінням. Стандартна дата закінчення опалювального сезону в Україні - 15 квітня. Однак рішення про припинення подачі тепла до будинків приймає місцева влада залежно від середньої температури повітря - 8 градусів протягом трьох днів з урахуванням прогнозу.

Раніше РБК-Україна повідомляло про те, що в Україні стартує експериментальний проект Єдиної платформи житлово-комунальних послуг. Ця система автоматизує процеси, забезпечить доступні та зручні сервіси, покращить облік споживачів, дозволить краще контролювати якість послуг.

Також ми писали про те, що українська влада в Меморандумі з МВФ допускає поступове підвищення комунальних тарифів для населення. Це станеться, "як тільки дозволять умови".

Детально про те, як в Україні цього року буде розпочинатись опалювальний сезон, та що на це впливає - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Київ Опалювальный сезон
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