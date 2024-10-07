Украина будет получать от Словакии аварийные поставки электроэнергии в случае блекаута

"Хотим, чтобы Украина достойно перезимовала. При блэкауте будем предоставлять аварийные поставки энергии", - рассказал Фицо.

По его словам, Словакия поддерживает идею присоединения Украины к единой энергетической системе ЕС.

"На очередном европейском саммите мы хотим предложить системное решение (для поддержки украинской энергосистемы – ред.). Понимаем, что основа вашей энергосистемы была уничтожена, но хотим иметь уверенность, что это будет наверстовано. У нас есть единый энергетический рынок в ЕС, необходимо, чтобы он распространялся и на вас", - сказал он.

Фицо также заявил, что Словакия готовит очередной пакет гуманитарной помощи для Украины. Однако в нем не будет летального оружия, в то же время там будет поддержка энергетической системы Украины.

Подготовка к отопительному сезону

С начала 2024 года Россия совершила около 10 массированных атак на энергосистему Украины, уничтожив более 80% генерационных мощностей. Это привело к введению аварийных и плановых отключений электроэнергии. Несмотря на запуск двух энергоблоков на АЭС в июле, новые удары в августе снова вызвали отключение.