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Україна отримує дедалі більше допомоги від партнерів, але її все одно не достатньо, - Данілов

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П'ятниця 14 квітня 2023 00:46
Україна отримує дедалі більше допомоги від партнерів, але її все одно не достатньо, - Данілов Фото: Секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

Українські військові мають велике бажання отримувати якомога більше зброї для того, аби швидше знищити всі окупантів, що вдерлися на нашу територію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря РНБО Олексія Данілова в ефірі телемарафону.

"Сьогодні ми отримуємо дедалі більше і більше допомоги від наших партнерів. Але те, що стосується достатньо чи не достатньо цієї зброї, то я вам скажу, що військовим ніколи не буде її достатньо. Такого словосполучення, як "достатньо зброї" на війні не існує", - вказав посадовець.

Водночас Данілов зазначив, що є "певні затримки" у наданні обіцяної військової допомоги.

"Ще не всі партнери відгукнулися. Постачання зараз йде - я не можу сказати, що його немає - але є певні затримки по тих чи інших питаннях. Будемо вважати, що це тимчасова ситуація, яка буде відпрацьована", - продовжив секретар РНБО.

При цьому він не уточнив, про який саме вид озброєння мовится. Також Данілов наголосив, що Україна покладається не лише на партнерів, а й на "багато інших каналів", які дають змогу закуповувати зброю, і цей процес триває щодня.

Нагадаємо, секретар РНБО підкреслив, що українські військові мають не один варіант розвитку подій на фронті.

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