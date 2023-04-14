Україна отримує дедалі більше допомоги від партнерів, але її все одно не достатньо, - Данілов
Українські військові мають велике бажання отримувати якомога більше зброї для того, аби швидше знищити всі окупантів, що вдерлися на нашу територію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря РНБО Олексія Данілова в ефірі телемарафону.
"Сьогодні ми отримуємо дедалі більше і більше допомоги від наших партнерів. Але те, що стосується достатньо чи не достатньо цієї зброї, то я вам скажу, що військовим ніколи не буде її достатньо. Такого словосполучення, як "достатньо зброї" на війні не існує", - вказав посадовець.
Водночас Данілов зазначив, що є "певні затримки" у наданні обіцяної військової допомоги.
"Ще не всі партнери відгукнулися. Постачання зараз йде - я не можу сказати, що його немає - але є певні затримки по тих чи інших питаннях. Будемо вважати, що це тимчасова ситуація, яка буде відпрацьована", - продовжив секретар РНБО.
При цьому він не уточнив, про який саме вид озброєння мовится. Також Данілов наголосив, що Україна покладається не лише на партнерів, а й на "багато інших каналів", які дають змогу закуповувати зброю, і цей процес триває щодня.
Нагадаємо, секретар РНБО підкреслив, що українські військові мають не один варіант розвитку подій на фронті.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.