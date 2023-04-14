ua ru
Пт, 14 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украина получает все больше помощи от партнеров, но ее все равно недостаточно, - Данилов

Новина українською →
Пятница 14 апреля 2023 00:46
Украина получает все больше помощи от партнеров, но ее все равно недостаточно, - Данилов Фото: Секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

Украинские военные имеют большое желание получать как можно больше оружия для того, чтобы быстрее уничтожить всех оккупантов, что вторглись на нашу территорию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова в эфире телемарафона.

"Сегодня мы получаем все больше и больше помощи от наших партнеров. Но то, что касается достаточно или не достаточно этого оружия, я вам скажу, что военным никогда не будет его достаточно. Такого словосочетания, как "достаточно оружия" на войне не существует ", - указал чиновник.

В то же время Данилов отметил, что есть "определенные задержки" в оказании обещанной военной помощи.

"Еще не все партнеры откликнулись. Снабжение сейчас идет - я не могу сказать, что его нет - но есть определенные задержки по тем или иным вопросам. Будем считать, что это временная ситуация, которая будет отработана", - продолжил секретарь СНБО.

При этом он не уточнил, о каком именно виде вооружения говорится. Также Данилов подчеркнул, что Украина полагается не только на партнеров, но и на "многие другие каналы", которые позволяют закупать оружие, и этот процесс продолжается каждый день.

Напомним, секретарь СНБО подчеркнул, что украинские военные имеют не один вариант развития событий на фронте.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Помощь Украине Алексей Данилов
NEWS
Германия разрешила Польше передать истребители МиГ-29 Украине, - СМИ
Германия разрешила Польше передать истребители МиГ-29 Украине, - СМИ
DAILY
Забота о военных или популизм? Как политики спекулируют на армии и чем это опасно
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина Забота о военных или популизм? Как политики спекулируют на армии и чем это опасно