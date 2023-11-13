ua en ru
Пн, 13 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

США викупили для України велику партію установок Gepard

Україна, Понеділок 13 листопада 2023 13:44
UA EN RU
США викупили для України велику партію установок Gepard Фото: Gepard в кількості 60 установок передадуть Україні (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

США викупили в Йорданії 60 самохідних зенітних установок Gepard для відправки в Україну. Раніше зброя була продана Амману Нідерландами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання De Telegraaf.

За даними джерел газети, американський уряд заплатив за транспортні засоби 110 млн євро.

Уряд прем'єр-міністра Марка Рютте продав зброю німецького виробництва, яка пішла до Йорданії в 2016 році, за 21 млн євро, що газета назвала "смішною ціною". Тоді угоду розкритикували як таку, що послаблює голландські збройні сили.

Gepard може збивати літаки і вертольоти. Однак Україна використовуватиме ці системи переважно для захисту від безпілотників, коментує видання.

De Telegraaf зазначає, що це дозволить заощадити боєприпаси для більш дорогих зенітних систем, таких як Patriot або Iris-T.

Установки Gepard

Нагадаємо, Німеччина передала Україні десятки самохідних зенітних установок Gepard.

Концерн Rheinmetall запустив виробничу лінію після того, як Швейцарія відмовилася дозволити експорт 35 мм боєприпасів для Gepard в Україну. Цього року концерн поставить від 40 тисяч до 60 тисяч снарядів.

Як повідомляло РБК-Україна, засоби ППО малої дальності Україні певною мірою вдалось замістити "Гепардами".

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки
NEWS
Українські війська продовжили наступ у західній частині Запорізької області: карти ISW
Українські війська продовжили наступ у західній частині Запорізької області: карти ISW
DAILY
"До 30 поранених за день". Як медики 80-ї бригади рятують військових під Бахмутом
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна "До 30 поранених за день". Як медики 80-ї бригади рятують військових під Бахмутом