Україна отримала всі ракети SCALP, які Франція обіцяла надати в першій партії, - посол

За його словами, перша партія була випробувальною. При цьому снаряди непогано себе зарекомендували.

"SCALPи будуть, постачання триватиме. Головне питання цих постачань - їх ритм, а тут у французів усе дуже непогано", - додав посол.

Ракети SCALP

Загалом

Зазначимо, що ракета Storm Shadow чи SCALP - це англо-французька крилата ракета далекого радіусу дії, яка призначена для ураження стаціонарних цілей, що захищені засобами ППО. Storm Shadow - це британська назва ракети, а у Франції вона позначається як SCALP-EG.

Загалом французькі та британські ракети ідентичні. Їхні відмінності полягають лише у програмному забезпеченні та літаках - носіях ракет.

Більше про ракети SCALP - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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