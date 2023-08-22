Україна отримала всі ракети SCALP, які Франція обіцяла надати в першій партії, - посол

Україна отримала всі ракети далекого радіусу дії SCALP, які Франція обіцяла надати в рамках першої партії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла України у Франції Вадима Омельченка в інтерв'ю LB.
За його словами, перша партія була випробувальною. При цьому снаряди непогано себе зарекомендували.
"SCALPи будуть, постачання триватиме. Головне питання цих постачань - їх ритм, а тут у французів усе дуже непогано", - додав посол.
Загалом
Зазначимо, що ракета Storm Shadow чи SCALP - це англо-французька крилата ракета далекого радіусу дії, яка призначена для ураження стаціонарних цілей, що захищені засобами ППО. Storm Shadow - це британська назва ракети, а у Франції вона позначається як SCALP-EG.
Загалом французькі та британські ракети ідентичні. Їхні відмінності полягають лише у програмному забезпеченні та літаках - носіях ракет.
Більше про ракети SCALP - читайте у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.