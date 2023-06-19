Україна отримала від Світового банку понад 60 млн євро на виплати педагогам

"Кошти були надані Міжнародною асоціацією розвитку на пільгових умовах, у рамках проекту Світового банку "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що строк погашення кредиту становить 10 років, з 4-річним пільговим періодом.

"Кошти буде спрямовано на часткове відшкодування видатків бюджету, здійснених для забезпечення оплати праці працівників державних органів та педагогічних працівників за лютий та березень 2023 року", - повідомили у Мінфіні.

Світовий банк і Україна

Сьогодні президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Світового банку Аджаєм Бангою. Сторони обговорили розвиток співробітництва.

На початку травня Україна отримала 190 млн євро від Світового банку на зарплати держслужбовцям та освітянам.

У березні Світовий банк повідомляв, що відновлення економіки України після вторгнення Росії коштуватиме 411 млрд доларів, що у 2,6 раза перевищує очікуваний ВВП України у 2022 році.